Wall St se recupera de perdas recentes com foco no Fed

Por Ambar Warrick

(Reuters) – Os índices acionários dos Estados Unidos se recuperavam de perdas recentes nesta quarta-feira com o alívio de preocupações sobre calote da China Evergrande, enquanto os investidores aguardavam pistas sobre a trajetória de política monetária do Federal Reserve ao fim de sua reunião, mais tarde no dia.

A principal unidade da Evergrande disse que havia negociado um acordo com os detentores de títulos para acertar o pagamento de juros de um título doméstico, o que ajudou a aliviar temores de um calote iminente que poderia provocar caos financeiro global.

As ações de energia tinham o melhor desempenho, com alta de 2,8%, acompanhando os ganhos nos preços do petróleo, enquanto o setor financeiro subia 1,3%, com os principais bancos acompanhando os ganhos nos rendimentos dos Treasuries.

Ainda assim, os índices de Wall Street buscam recuperar as fortes perdas em setembro, uma vez que os temores sobre um default da Evergrande exacerbaram as tendências sazonalmente fracas e levavam investidores a saírem de ações negociadas com valores altos.

O foco agora se volta para a decisão do Fed, a ser anunciada às 15h (horário de Brasília), em que o banco pode apresentar planos para começar a reduzir suas medidas de estímulo relacionadas ao coronavírus.

Às 11:29 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 1,06%, a 34.280 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,75%, a 4.387 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,56%, a 14.829 pontos.

