Wall St ronda estabilidade; ações de tecnologia ignoram acordo tributário do G7

Por Shashank Nayar

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street rondavam a estabilidade nesta segunda-feira, com os investidores em modo de espera antes de dados importantes sobre a inflação nos Estados Unidos esta semana, enquanto as gigantes da tecnologia davam de ombros para um acordo das nações mais ricas do mundo sobre um imposto corporativo mínimo global.

As economias avançadas do Grupo dos Sete (G7) concordaram no sábado em apoiar uma alíquota corporativa global mínima de pelo menos 15%, extraindo mais dinheiro de empresas multinacionais como Amazon e Google.

Mas analistas disseram que as consequências imediatas no mercado serão mínimas, uma vez que os detalhes ainda precisam ser negociados ao longo dos próximos meses.

As ações da Apple, Amazon.com, Facebook e Alphabet oscilavam entre estabilidade e leve queda, em linha com o movimento do mercado mais amplo.

As ações norte-americanas fecharam em alta na sexta-feira depois que um relatório de emprego mensal mais fraco do que o esperado aliviou os temores dos investidores em torno de um aperto monetário precoce pelo Federal Reserve.

“O que veremos aqui é um mercado de lado, já que a ansiedade em relação a dados de inflação desta semana provavelmente limitará as ações”, disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercados da Spartan Capital Securities.

Às 11:33 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,2%, a 34.687 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,205916%, a 4.221 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,11%, a 13.799 pontos.

