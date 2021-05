Wall St recua pelo 3° dia consecutivo com temor sobre inflação antes de ata do Fed

Por Luana Maria Benedito

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street caíam pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, com investidores abandonando ativos mais arriscados em meio a receios de que o aumento da inflação possa forçar o Federal Reserve a reduzir seu suporte monetário em breve.

Investidores também estavam à espera da ata da última reunião de política monetária do banco central norte-americano, em que o Fed manteve os juros inalterados. O documento será divulgado às 15h (de Brasília).

“Não há dúvida de que as preocupações com a inflação invadiram a cabeça do investidor, o que pesará sobre as ações de tecnologia, e provavelmente veremos os rendimentos dos títulos subirem”, disse Randy Frederick, vice-presidente de operações e derivativos da Charles Schwab em Austin, no Texas.

Todos os 11 principais setores do S&P caíam, com as ações financeiras e de energia liderando as perdas. O índice de volatilidade VIX, que mede a ansiedade dos investidores, saltava 4 pontos, para 25,36.

Às 12:07 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 1,33%, a 33.607 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 1,149999%, a 4.080 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 1,09%, a 13.159 pontos.

(Por Shashank Nayar)

