Wall St recua; Lyft tomba com perspectiva sombria

Reuters - 10/02/2023 - 11:53





(Reuters) – Os principais índices acionários dos Estados Unidos abriram em baixa nesta sexta-feira, com empresas de crescimento sob pressão depois que os rendimentos dos Treasuries ampliaram seus ganhos, enquanto as ações da Lyft despencavam com uma previsão de lucro bem abaixo das estimativas para o trimestre atual.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,08%, a 33.671,54 pontos, logo após a abertura.

O S&P 500 tinha baixa de 0,31%, a 4.068,92 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedia 0,64%, a 11.714,60 pontos.





(Por Johann M Cherian)

