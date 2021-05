Wall St recua com investidores vendendo megacaps de tecnologia

Por Shreyashi Sanyal e Sruthi Shankar

(Reuters) – O índice Nasdaq chegou a cair mais de 2% nesta terça-feira, uma vez que fortes declínios em ações de megacaps –consideradas de crescimento– derrubavam Wall Street ante os níveis recordes alcançados recentemente, com investidores buscando abrigo em setores mais defensivos do mercado.

Empresas de tecnologia altamente valorizadas como Microsoft Corp, Alphabet Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc e Facebook Inc caíam entre 0,6% e 2,4%.

Todos os 11 principais setores do S&P 500 recuavam, com tecnologia, serviços de comunicação e consumo discricionário em queda de mais de 1,5% cada.

“Quando se tem máximas recordes e o mercado recua, aqueles que tentem a liderar as perdas são em geral as ações ´high-beta´, como as de tecnologia”, disse Randy Frederick, vice-presidente de negociação e derivativos da Charles Schwab.

“High beta” é uma característica atribuída a ativos que se movem mais acentuadamente em relação a um ativo de referência do mercado.

O setor de tecnologia também é considerado de crescimento –ou seja, mostra maior expansão de lucros e fluxo de caixa em relação à média do mercado– e teve desempenho melhor durante os piores momentos da pandemia. Isso elevou seu “valuation” e deixou suas ações com “gordura para queimar” num cenário de reabertura da economia –que tende a privilegiar papéis de setores cíclicos.

Às 11:46 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,67%, a 33.886 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,964781%, a 4.152 pontos.

O índice de tecnologia Nasdaq recuava 1,95%, a 13.625 pontos. Na mínima, o índice caiu 2,28%.

Veja também