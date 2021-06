Wall St recua com projeção do Fed de alta de juros em 2023

Por David French

(Reuters) – Os três principais índices de Wall Street fecharam em queda nesta quarta-feira depois que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) indicou estar projetando aumento das taxas de juros em 2023, um ano mais cedo do que os agentes esperavam.

As novas projeções mostram que uma maioria de 11 das 18 autoridades do banco central dos EUA previram pelo menos dois aumentos de um quarto de ponto percentual para 2023. Ao mesmo tempo, as autoridades prometeram manter a política de apoio por enquanto para estimular a recuperação do mercado de trabalho.

O Fed mencionou uma perspectiva econômica melhor, com o crescimento econômico geral previsto para atingir 7% este ano. Ainda assim, os investidores ficaram surpresos ao saber que as autoridades estavam refletindo sobre aumentos nos juros antes de 2024.

“À primeira vista, o gráfico de pontos que projetou dois aumentos até 2023 foi mais ‘hawkish’ do que o esperado, e os mercados reagiram como tal”, disse Daniel Ahn, economista-chefe para os EUA do BNP Paribas.

Os yields do Treasury de dez anos subiram diante das notícias relacionadas ao Fed, enquanto o índice do dólar, que acompanha o desempenho da moeda contra uma cesta de disivas, subiu para uma máxima em seis semanas.

Com a inflação avançando mais rápido do que o projetado e a economia recuperando-se rapidamente, o mercado estava procurando por pistas de quando o Fed poderia alterar a política monetária colocada em prática no ano passado para combater as consequências econômicas da pandemia, incluindo um maciço programa de compra de títulos.

O Fed reiterou sua promessa de aguardar “progresso adicional substancial” antes de começar a migrar para políticas sintonizadas com uma economia totalmente aberta. Ele também manteve sua taxa de juros de curto prazo próxima de zero e disse que continuará a comprar, mensalmente, 120 bilhões de dólares em títulos para alimentar a recuperação econômica.

O Dow Jones caiu 0,77%, para 34.033,67 pontos, o S&P 500 perdeu 0,54%, para 4.223,7 pontos, e o Nasdaq recuou 0,24%, para 14.039,68 pontos.

Apenas dois dos 11 principais índices setoriais do S&P encerraram em território positivo: consumo discricionário e varejo.

