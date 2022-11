Wall St recua com perdas no setor de crescimento

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 29/11/2022 - 13:37 Compartilhe

Por Ankika Biswas e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, com as ações de crescimento ampliando as perdas, embora um salto no setor de energia devido aos preços mais altos do petróleo ajudasse a limitar as perdas gerais do mercado.

Cinco dos 11 principais índices setoriais do S&P 500 estavam sendo negociados em alta, com energia saltando 1,6% à medida que os preços do petróleo subiam em meio a expectativas de que a Opep+ concordará em cortar a produção durante sua reunião de dezembro.

Ainda assim, as negociações permaneciam numa faixa estreita, com os participantes do mercado também mudando o foco para protestos recentes na China em meio à esperança de que isso possa levar a um alívio mais rápido das restrições da Covid-19 por parte do governo.

“A China é um cenário misto porque os protestos criam incerteza, mas, ao mesmo tempo, podem ser um catalisador para um eventual afrouxamento na política da Covid”, disse Carl Ludwigson, diretor administrativo da Bel Air.

Ganhos iniciais nas ações de crescimento tiveram vida curta, enquanto os rendimentos dos Treasuries avançavam.

As ações de Microsoft Corp, Amazon.com Inc e Meta Platforms Inc caíam entre 0,2% e 0,7%.

Por volta de 13h30 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,36%, a 33.728,01 pontos. O S&P 500 cedia 0,45%, a 3.946,22 pontos, enquanto o Nasdaq recuava 0,82%, a 10.959,06 pontos.

