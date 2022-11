Wall St recua com tombo de ações de energia e restrições na China; Disney sobe

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 21/11/2022 - 13:23 Compartilhe

Por Ankika Biswas e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street começavam a semana em baixa nesta segunda-feira, devido a restrições de combate à Covid na China e a perdas nas ações de energia após notícias de provável aumento na produção de petróleo, enquanto ganhos na Disney ajudavam a limitar a pressão negativa sobre o Dow.

O índice de energia do S&P 500 tombava 4%, para seu nível mais baixo em quatro semanas, com os preços do petróleo despencando mais de 5% depois que o Wall Street Journal informou que a Arábia Saudita e outros produtores de petróleo da Opep estão discutindo um aumento na produção.

Os mercados globais também ficaram assustados com um aumento nos casos de Covid-19 na China, já que a segunda maior economia do mundo fechou empresas e escolas em distritos atingidos e endureceu as regras para entrar na capital à medida que as infecções avançam.

“Há uma preocupação real com a influência da economia chinesa sobre a atividade econômica dos EUA”, disse Hugh Johnson, economista-chefe da Hugh Johnson Economics.

Ainda assim, limitando as perdas do Dow, a Walt Disney Co disparava 6,9% após o retorno de Bob Iger como presidente-executivo da gigante do entretenimento.

Às 13:22 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,26%, a 33.657,90 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,53%, a 3.944,47 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,91%, a 11.044,16 pontos.

(Reportagem de Ankika Biswas em Bengaluru)

