Wall St patina com persistência de receios sobre Ucrânia

(Reuters) – As ações dos Estados Unidos mostraram volatilidade pela manhã e chegaram ao início da tarde desta sexta-feira em queda, com investidores atentos às crescentes tensões na Ucrânia antes de um fim de semana prolongado nos EUA.

Às 13:46 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,48%, a 4.359,16 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,41%, a 34.170,08 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,94%, a 13.587,23 pontos.

Potências ocidentais alertaram que o reforço militar russo em torno da Ucrânia continua e que uma invasão é possível a qualquer momento. Enquanto isso, separatistas apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia disseram que planejam retirar moradores.

As manchetes sobre crescentes tensões entre Moscou e o Ocidente no que tange ao conflito da Rússia com a Ucrânia abalaram os mercados nesta semana, encaminhando os principais índices para suas segundas semanas consecutivas de perdas.

“Essas preocupações geopolíticas não têm necessariamente um impacto direto nos mercados de capitais, mas têm a capacidade de criar incerteza”, disse Robert Pavlik, gestor sênior de portfólio da Dakota Wealth em Fairfield, Connecticut.

No S&P, setores defensivos subiam, com o imobiliário liderando o grupo com alta de 0,5%, enquanto as ações de tecnologia recuavam 0,6%.

Ainda assim, o índice de volatilidade VIX, conhecido como o indicador de “medo” de Wall Street, subia a 28,61 pontos, bem acima de sua média de longo prazo de 20 pontos.

(Por Susan Mathew e Devik Jain)

