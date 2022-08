Wall St passa a subir com ações de crescimento superando preocupações econômicas

reuters 15/08/2022 - 14:38 Compartilhe

Por Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street subiam nas negociações agitadas desta segunda-feira, com um salto em ações de crescimento e de empresas de tecnologia de megacapitalização de mercado impulsionando uma recuperação das perdas causadas mais cedo por preocupações com a desaceleração global após dados econômicos fracos da China.

À medida que os rendimentos dos Treasuries recuavam, as empresas de alto crescimento, cujas avaliações são sensíveis ao aumento dos rendimentos dos títulos, ganhavam. Tesla crescia 3%, enquanto Alphabet e Microsoft Corp subiam 0,3% cada, elevando o Nasdaq.

O banco central da China cortou taxas de empréstimo, em um movimento-surpresa para reviver a demanda depois que a economia desacelerou em julho, com a política de Covid zero de Pequim e uma crise imobiliária pressionando a atividade de fábricas e varejo.

As ações listadas nos EUA da gigante chinesa de comércio eletrônico Alibaba Group Holding Ltd caíam 0,6%, enquanto as da empresa de internet Baidu Inc cediam 0,8%.

Às 14:34 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 0,29%, a 4.292,75 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,42%, a 33.902,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,44%, a 13.105,03 pontos.

(Reportagem de Bansari Mayur Kamdar, Susan Mathew e Sruthi Shankar em Bengaluru)