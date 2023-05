Wall St oscila antes de decisão de política monetária do Fed

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 12:01 Compartilhe

(Reuters) – Os índices de ações dos Estados Unidos oscilavam nesta quarta-feira após abrirem em alta e depois de forte queda na sessão anterior, com os investidores aguardando mais dados econômicos antes da decisão de política monetária do Federal Reserve em sua reunião mais tarde.

Às 11:59 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 0,04%, a 4.121,39 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,13%, a 33.640,72 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,33%, a 12.120,46 pontos.

Os principais índices de ações dos EUA caíram mais de 1% na terça-feira, com as ações dos bancos regionais recuando devido a temores renovados sobre o sistema financeiro e com investidores tentando avaliar por quanto tempo mais o Fed pode precisar elevar os juros.

As ações do PacWest Bancorp e Western Alliance Bank se recuperavam de quedas acentuadas da sessão anterior e subiam 11,6% e 6,5%, respectivamente, nesta quarta-feira, enquanto o índice KBW Regional Banking subia 2,3%.

“Há uma crença razoável de que alguns bancos regionais podem estar expostos a circunstâncias semelhantes (a de recentes falências bancárias) devido ao aumento dos juros e que estamos indo direto para uma reunião do Fed na qual eles continuarão a elevá-los”, disse Jason Pride, chefe de estratégia de investimento e pesquisa na Glenmede.

Embora se espere que o Fed promova uma alta de 25 pontos-base na taxa de juros, o foco do investidor estará em sinais de novos aumentos por vir, uma vez que a inflação permanece acima da meta de 2% do banco central norte-americano.

Os principais bancos centrais globais embarcaram em uma campanha agressiva de aumento dos juros para combater a inflação persistente, com o Fed já tendo elevado seus juros nove vezes em 475 pontos-base acumulados para uma faixa de 4,75% a 5,00% desde março de 2022.

O relatório de Emprego Nacional da ADP mostrou que o setor privado dos EUA aumentou as contratações em abril, mas havia sinais de que o mercado de trabalho está desacelerando em meio aos juros mais altos.

O setor de serviços dos EUA manteve um ritmo constante de crescimento em abril, mas preços mais altos de insumos indicaram que a inflação pode permanecer elevada por algum tempo.

(Por Sruthi Shankar e Ankika Biswas em Bengaluru)

