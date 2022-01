Wall St não mostra direção clara antes da ata do Fed; ações de tecnologia caem

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street seguiam direções mistas nesta quarta-feira, antes da divulgação da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve, o banco central norte-americano, ocorrida em dezembro, com investidores trocando ações de tecnologia pelos papéis cíclicos que costumam se beneficiar de um ambiente de alta dos juros.

Sete dos 11 principais setores do S&P avançaram no início do pregão, com os papéis orientados por valor, como de energia, finanças e materiais liderando os ganhos.

Os gigantes de tecnologia Apple, Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms e Microsoft caíam entre 0,4% e 1,2%, a maior pressão nos índices S&P 500 e Nasdaq.

As ações de crescimento, que são sensíveis ao juro, também estiveram sob pressão de uma recente alta nos rendimentos do Tesouro norte-americano, desencadeada pela crescente ansiedade em relação à perspectiva de aumentos de juros pelo Fed para conter a inflação. [US/]

“Com a expectativa de aumento dos juros neste ano, é provável que as ações de tecnologia acabem sentindo um pouco mais de pressão”, disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research em Nova York.

Às 13:26 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,21%, a 4.783,37 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,21%, a 36.878,14 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,87%, a 15.486,16 pontos.

O relatório de vagas da ADP mostrou criação de 807 mil postos de trabalho no setor privado dos EUA no mês passado, número maior que o dobro do previsto por economistas consultados pela Reuters.

Os dados vêm antes da leitura de emprego do Departamento de Trabalho norte-americano para dezembro, que é mais ampla e monitorada de perto, e que será divulgada na sexta-feira.

(Por Devik Jain e Shreyashi Sanyal)

