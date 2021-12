Wall St hesita na abertura à espera de Fed

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street mostravam fraqueza no começo desta segunda-feira, com investidores se preparando para a reunião do banco central norte-americano desta semana, mas as ações da Apple Inc continuavam a subir, aproximando-se da marca de 3 trilhões de dólares em valor de mercado.

Às 11:46 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,55%, a 35.773,54 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,13%, a 4.705,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,04%, a 15.624,28 pontos.

(Por Bansari Mayur Kamdar)

