Wall St fecha mista após dados de inflação dos EUA sustentarem temores sobre juros

Por Johann M Cherian e Noel Randewich

(Reuters) – As ações de Wall Street fecharam com resultados mistos nesta terça-feira, depois que os dados de preços ao consumidor dos Estados Unidos para janeiro tiveram pouco efeito na mudança de expectativas sobre a trajetória do Federal Reserve em relação aos aumentos da taxas de juros. Os preços ao consumidor nos EUA aceleraram, uma indicação de que o Fed se manterá firme na sua luta contra a inflação. Dos 11 setores do índice S&P 500 , sete caíram, com o de imobiliário na lanterna, após queda de 1,08%, seguido por uma perda de 0,95% no de bens de consumo básicos. O índice de consumo discricionário subiu 0,30%, impulsionado por uma alta de quase 8% na Tesla. A fabricante de carros elétricos se recupera mais de 60% em 2023, depois de perder dois terços de seu valor no ano passado. Operadores do mercado monetário apostam em pelo menos mais dois incrementos de 0,25 ponto percentual nos custos dos empréstimos este ano, com os juros chegando a 5,28% em julho. Wall Street teve um início de ano otimista, impulsionada pelo interesse renovado nas voláteis ações de crescimento combalidas em 2022, quando o banco central norte-americano elevou os juros de forma agressiva para controlar o salto dos preços. O rali, no entanto, arrefeceu na semana passada, após sinais de um mercado de trabalho apertado e comentários agressivos dos formuladores de política monetária do Fed. O S&P 500 sobe cerca de 8% até agora em 2023, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq se recupera cerca de 14%. O S&P 500 recuou 0,03%, para 4.136,17 pontos. O Nasdaq ganhou 0,57%, para 11.960,15 pontos. O Dow Jones caiu 0,46%, para 34.089,40 pontos.





