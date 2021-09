Wall St fecha em queda; Apple afunda após decisão judicial

Por Noel Randewich

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street fecharam em firme baixa nesta sexta-feira, com investidores avaliando sinais de inflação mais alta, enquanto as ações da Apple Inc tiveram expressiva queda após decisão judicial desfavorável relacionada à sua loja de aplicativos.

Os preços ao produtor dos EUA aumentaram de forma sólida em agosto, levando os preços à maior alta em 12 meses em quase 11 anos e indicando que a elevada inflação provavelmente persistirá devido a pressões (relacionadas à pandemia) em cadeias de abastecimento, mostraram dados.

O sentimento também foi abalado por comentários da presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, a qual gostaria que o banco central começasse a reduzir as compras de ativos neste ano, apesar do fraco relatório de emprego de agosto.

O S&P 500 acumula alta de cerca de 19% em 2021, impulsionado pelo apoio de políticas monetárias “dovish” (inclinadas a estímulos monetários) do banco central dos EUA e pelo otimismo com a reabertura econômica.

No entanto, Wall Street tem oscilado em torno dos mesmos patamares nas sessões recentes, à medida que investidores digeriram indicações de aumento da inflação e preocupações acerca do impacto da variante Delta na recuperação econômica.

Agentes de mercado também estão incertos sobre quando o Federal Reserve pode começar a reduzir as amplas medidas de estímulo adotadas no ano passado para proteger a economia da pandemia.

“O mercado está respirando fundo”, disse Greg Bassuk, presidente executivo da AXS Investments. “Os investidores estão em busca de notícias ou informações fora da curva que vão além das expectativas, algo que impacte muito mais, positiva ou negativamente, que dê a eles uma melhor visibilidade de como as coisas estarão no balanço do ano.”

As ações da Apple caíram 3,3%, após uma juíza federal dos EUA atingir uma parte essencial da App Store nesta sexta-feira, forçando a Apple a permitir que desenvolvedores enviem seus usuários a outros sistemas de pagamento, em uma vitória para a Epic Games (criadora do “Fortnite”) e outros fabricantes de aplicativos.

O índice Dow Jones caiu 0,78%, a 34.608 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,772264%, a 4.459 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,87%, a 15.115 pontos.

Foi a primeira vez desde fevereiro que o S&P 500 caiu por cinco pregões seguidos.

Na semana, o S&P 500 declinou 1,7%, o Dow Jones perdeu 2,15%, e o Nasdaq cedeu 1,61%, também segundo dados preliminares.







Veja também