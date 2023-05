Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 17:13 Compartilhe

Por Caroline Valetkevitch

(Reuters) – As ações dos Estados Unidos fecharam em forte alta nesta sexta-feira, com as ações da Apple subindo após resultados positivos, enquanto dados de empregos nos EUA apontaram para um mercado de trabalho resiliente.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,84%, para 4.135,77 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,21%, para 12.231,07 pontos. O Dow Jones subiu 1,63%, para 33.668,75 pontos.

