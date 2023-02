Wall St fecha em queda enquanto investidores aguardam os próximos passos do Fed

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/02/2023 - 20:17 Compartilhe





Por Carolina Mandl e Shubham Batra e Johann M Cherian

(Reuters) – Os principais índices de ações dos Estados Unidos caíram nesta segunda-feira, com investidores passando a considerar a possibilidade de que o Federal Reserve possa demorar mais para começar a cortar os juros.

Operadores estão acompanhando com lupa as falas de autoridades do Fed esta semana –incluindo o chair Jerome Powell, que falará na terça-feira– para captar qualquer mudança na retórica após dados na semana passada mostrarem um crescimento expressivo de empregos e uma atividade de serviços forte.





A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse nesta segunda que os EUA podem evitar uma recessão, uma vez que a inflação está caindo enquanto o mercado de trabalho segue robusto.

Do lado corporativo, analistas esperam que os ganhos das empresas listadas no S&P 500 caiam 2,8% no quarto trimestre, de acordo com dados da Refinitiv.

O S&P 500 perdeu 0,62%, para 4.111,04 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,00%, para 11.887,45 pontos. O Dow Jones caiu 0,11%, para 33.890,16 pontos.





