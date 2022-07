Wall St fecha em forte alta após elevação de juros pelo Fed e comentários de Powell

Por Caroline Valetkevitch







NOVA YORK (Reuters) – As ações dos Estados Unidos subiram nesta quarta-feira, com o índice de tecnologia Nasdaq na liderança depois que o banco central dos EUA subiu sua taxa de juros em 0,75 ponto percentual e comentários do chair Jerome Powell tranquilizaram investidores.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 avançou 2,58%, para 4.023,32 pontos. O Nasdaq teve alta de 4,02%, para 12.027,86 pontos. O Dow Jones subiu 1,37%, para 32.196,00 pontos.