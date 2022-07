Wall St fecha em baixa com ações de mídias sociais e tecnologia







Por Echo Wang

(Reuters) – As ações norte-americanas fecharam em baixa nesta sexta-feira, depois que o balanço decepcionante da Snap assustou investidores e derrubou papéis de mídias sociais e empresas de tecnologia, o que mais do que anulou o impulso vindo da emissora de cartões American Express após uma previsão otimista.

O índice S&P 500 fechou em queda de 0,93%, a 3.961,63 pontos. O Dow Jones caiu 0,43%, a 31.899,29 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuou 1,87%, a 11.834,11 pontos.

Ainda assim, os três principais índices registraram ganhos semanais, com o Nasdaq, focado em tecnologia, encerrando a semana com alta de 3,3%. O S&P 500 avançou 2,4%, e o Dow Jones ganhou 2%.

A dona do Snapchat registrou seu crescimento trimestral de vendas mais fraco de todos os tempos como empresa pública, o que fez as ações da Snap desabarem quase 40%.

Twitter Inc reverteu perdas anteriores e avançou 0,8%, apesar de uma queda surpreendente na receita.

Outras empresas de internet que dependem fortemente de anúncios caíram. As gigantes de tecnologia Meta Platforms Inc e Alphabet Inc viram suas ações recuar 7,6% e 5,6%, respectivamente, o que pesou sobre o Nasdaq.

Meta e Alphabet devem divulgar seus números na próxima semana, juntamente com pares de megacapitalização, incluindo Apple Inc, Microsoft Corp e Amazon.com Inc.

Os índices de serviços de comunicação e tecnologia da informação cederam 4,3% e 1,4%, respectivamente, e ficaram na lanterna entre os 11 setores do S&P 500.

“Os balanços estão vindo menos piores do que o temido, mas estão se deteriorando em relação ao que estávamos acostumados ao longo dos últimos vários trimestres”, disse Bob Doll, diretor de investimentos da Crossmark Global Investments.

American Express Co subiu 1,9%, com forte balanço e uma maior previsão de receita.