Wall St fecha em alta com impulso de ações de tecnologia após balanços positivos

Por Echo Wang







(Reuters) – As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quarta-feira, com o Nasdaq, índice focado em tecnologia, registrando ganho de 1,6%, depois que investidores interpretaram balanços animadores como sinais positivos para a economia e se mantiveram cautelosos com a inflação e mais aumentos dos juros pelo banco central norte-americano.

O índice S&P 500 fechou em alta de 0,59%, a 3.959,90 pontos. O Dow Jones subiu 0,15%, a 31.874,84 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançou 1,58%, a 11.897,65 pontos.

Os papéis da Netflix saltaram 7,4%. A empresa previu que voltaria ao crescimento de clientes durante o terceiro trimestre, depois de registrar queda de 1 milhão de assinantes, número menor do que o esperado, no segundo trimestre.

Outras ações de alto crescimento estenderam os ganhos seguindo a projeção do serviço de streaming. Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp e Meta Platforms Inc avançaram entre 1% e 4,2%.

Sete dos 11 principais setores do S&P 500 ganharam terreno, com o índice de consumo discricionário e o de tecnologia da informação apresentando os maiores ganhos.

As negociações permaneceram instáveis e com giro reduzido, com o índice de volatilidade da CBOE, também conhecido como o indicador de medo de Wall St, fechado em 23,79 pontos, o menor nível em quase três meses.