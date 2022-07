Wall St fecha em baixa por queda de ações bancárias e Apple

Por Echo Wang

(Reuters) – Wall Street fechou em queda nesta segunda-feira, depois que os papéis de bancos devolveram ganhos de mais cedo e as ações da Apple recuaram após um relatório apontar que a empresa planeja desacelerar o crescimento de contratações e gastos no próximo ano.

O índice S&P 500 fechou em queda de 0,84%, a 3.830,85 pontos. O Dow Jones caiu 0,69%, a 31.072,61 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuou 0,81%, a 11.360,05 pontos.

Depois de ganhos sólidos no início do pregão, após a divulgação dos balanços do Bank of America Corp e do Goldman Sachs Group Inc, o índice S&P para o setor financeiro enfraqueceu no encerramento dos negócios.

As ações da Apple reverteram o curso e fecharam em queda de 2,1%, a 147,1 dólares, depois de a Bloomberg informar que a empresa planeja diminuir o crescimento de contratações e de gastos no próximo ano em algumas unidades para lidar com uma possível desaceleração econômica.

“É realmente difícil sustentar um impulso ascendente”, disse Ross Mayfield, analista de estratégia de investimentos da Baird em Louisville, Kentucky. “E essa é a história dos mercados em baixa.”

Nove dos 11 principais setores do S&P 500 perderam terreno. Os índices de saúde e de serviços públicos sofreram a maior queda percentual, enquanto o de energia obteve o maior ganho.