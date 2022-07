Wall St fecha em queda antes de balanços e dados de inflação

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) – As ações dos Estados Unidos perderam terreno nesta segunda-feira, com a falta de catalisadores ditando conservadorismo entre participantes do mercado no começo de uma semana marcada por dados econômicos cruciais e pelo início extraoficial da temporada de balanços corporativos do segundo trimestre.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 1,14%, para 3.854,79 pontos. O Nasdaq recuou 2,24%, para 11.374,48 pontos. O Dow Jones caiu 0,55%, para 31.165,57 pontos.