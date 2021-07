Wall St fecha em máximas recordes com setor financeiro liderando recuperação

Por Caroline Valetkevitch

(Reuters) – Os três principais índices acionários dos Estados Unidos dispararam para máximas recordes de fechamento nesta sexta-feira, com as ações financeiras e outros setores com foco econômico se recuperando após uma liquidação vista mais cedo na semana, provocada por preocupações sobre o crescimento.

De acordo com dados preliminares, o índice Dow Jones subiu 1,3%, a 34.868,22 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 1,12%, a 4.369,26 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,96%, a 14.699,61 pontos.

