Wall St fecha em alta após comunicado do Fed

Por Chuck Mikolajczak

YORK (Reuters) – O índice de referência S&P 500 subiu nesta quarta-feira e interrompeu uma sequência de cinco sessões consecutivas de perdas, após um anúncio de política monetária do Federal Reserve, que elevou a taxa de juros para um valor em linha com as expectativas do mercado, conforme o banco central norte-americano tenta combater a inflação crescente sem desencadear uma recessão.





O Fed elevou sua meta de taxa de juros em 0,75 ponto percentual, a maior alta desde 1994, e projetou desaceleração da economia e aumento do desemprego nos próximos meses.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,41%, para 3.788,25 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,49%, para 11.097,74 pontos. O Dow Jones subiu 0,95%, para 30.654,22 pontos.