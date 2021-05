Wall St fecha em queda sob peso de ações de tecnologia

Por Echo Wang

(Reuters) – Os mercados em Wall Street terminaram em queda nesta segunda-feira, pressionados por ações do setor de tecnologia, já que sinais de inflação em alta preocuparam investidores sobre o potencial de uma política monetária mais rígida.

Dos 11 principais setores do S&P que caíram, tecnologia, serviços públicos e serviços de comunicação sofreram as maiores quedas, entre 0,7% e 0,9%.

“O que está causando o declínio, sem surpresa para ninguém, é a preocupação com a inflação e as taxas de juros”, disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research em Nova York.

O índice Dow Jones caiu 0,16%, a 34.328 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,253004%, a 4.163 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,38%, a 13.379 pontos.

Marathon Digital, Riot Blockchain e Coinbase, empresas relacionadas a criptomoedas, caíram entre 3% e 7%, conforme o bitcoin oscilou de forma volátil após o chefe da Tesla Inc, Elon Musk, falar no Twitter sobre as participações da montadora no mercado de bitcoins.

AT&T Inc, proprietária dos estúdios HBO e Warner Bros, e Discovery Inc, de redes de TV de estilo de vida como HGTV e TLC, disseram nesta segunda-feira que combinarão seus ativos de conteúdo para criar um negócio global de entretenimento e mídia. As ações da AT&T caíram 2,69%, enquanto as da Discovery recuaram cerca de 5,04%.

