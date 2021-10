Wall St fecha em expressiva alta com balanços e dados econômicos elevando otimismo

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) – Os mercados de ações dos Estados Unidos subiram nesta quinta-feira, com papéis de empresas como Morgan Stanley e UnitedHealth em alta após fortes resultados trimestrais, enquanto dados do mercado de trabalho e de inflação acalmaram preocupações acerca da perspectiva de juros mais elevados.

O setor de tecnologia deu ao S&P 500 o maior impulso, com as ações de Microsoft Corp e Apple Inc para cima.

Citigroup, Bank of America Corp e Morgan Stanley tiveram ganhos depois de superarem estimativas de lucros trimestrais.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,70%, aos 4.438,15 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,71%, para 14.824,90 pontos. O índice Dow Jones teve alta de 1,55%, para 34.910,02 pontos.

Os ganhos foram amplos, com todos os setores do S&P 500 no azul.

