Wall St fecha com desempenho misto; perdas da Salesforce pressionam Dow

Por Ankika Biswas e Noel Randewich

(Reuters) – Wall Street encerrou com desempenho misto nesta quinta-feira, com uma onda de vendas na Salesforce pesando sobre o Dow Jones, enquanto operadores digeriram dados dos Estados Unidos que sugeriram que os aumentos de juros do Federal Reserve estão tendo efeito na economia.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,06%, a 4.077,80 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 0,13%, para 11.483,21 pontos. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,56%, a 34.397,42 pontos.

