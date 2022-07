Wall St encerra semana tumultuada com sólido rali por alívio em temor de alta do juro

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) – As ações de Wall Street fecharam em alta acentuada nesta sexta-feira e encerraram vários dias de liquidação com uma retomada impulsionada por balanços corporativos otimistas, fortes dados econômicos e menos preocupações com um aumento da taxa de juros pelo banco central dos Estados Unidos acima do esperado.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,88%, para 3.861,56 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,80%, para 11.453,78 pontos. O Dow Jones subiu 2,14%, para 31.286,00 pontos.