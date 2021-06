Wall St encerra em queda à espera de comunicado do Fed

Por David French

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street encerraram em queda nesta terça-feira, com dados mostrando uma inflação mais forte e vendas mais fracas no varejo dos Estados Unidos em maio desencorajando os investidores, que já estavam nervosos enquanto aguardavam o resultado da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

A garantia do Fed de que os preços em alta são transitórios e os yields dos Treasuries em queda ajudaram a aliviar algumas preocupações com a inflação e apoiaram as ações norte-americanas nas últimas semanas. Agora, todas as atenções estão voltadas para o comunicado do banco central ao fim de sua reunião de política monetária de dois dias na quarta-feira.

Segundo dados preliminares, o Dow Jones caiu 0,27%, para 34.301,83 pontos, o S&P 500 perdeu 0,19%, para 4.246,86 pontos, e o Nasdaq desvalorizou-se 0,71%, para 14.072,86 pontos.

Veja também