Wall St encerra em queda após Fed manter juros

Por Noel Randewich e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – Wall Street encerrou em baixa nesta quarta-feira, após o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) manter as taxas de juros e seu programa mensal de compra de títulos ​​e não dar nenhum sinal de que está pronto para reduzir seu apoio à recuperação econômica.

Apesar da melhora da economia, o Fed reiterou a diretriz que vem utilizando desde dezembro, mencionando que deve enxergar “um progresso substancial” em direção a suas metas de inflação e emprego antes de reduzir suas compras mensais de títulos.

“O Fed ressaltou que ainda há muitas incertezas. Nesse tipo de cenário, com a inflação sendo transitória, eles continuarão a ser pé de chumbo em termos de mudanças na política monetária”, disse Kevin Flanagan, estrategista-chefe de renda fixa da WisdomTree Fundos.

O S&P 500 ainda chegou a bater uma máxima recorde intradiária após o chair do Fed, Jerome Powell, afirmar em entrevista coletiva que não era “ainda a hora” de discutir redução do apoio do Fed à economia em recuperação.

O presidente dos EUA, Joe Biden, deve anunciar um pacote abrangente de 1,8 trilhão de dólares para famílias e educação em seu primeiro discurso conjunto no Congresso nesta quarta-feira, afirmaram funcionários do alto escalão da Casa Branca.

A Alphabet Inc, holding que controla o Google, teve alta de 2,9% e encerrou em uma máxima recorde, depois de anunciar na terça-feira lucro recorde pelo segundo trimestre consecutivo e recompra de ações no valor de 50 bilhões de dólares.

No pregão estendido, as ações do Facebook saltavam quase 6%, depois que a companhia de mídia social registrou receita trimestral com folga acima das expectativas dos analistas.

Os papéis da Apple subiam 4% no pós-mercado, na esteira da divulgação de seu balanço trimestral.

O índice Dow Jones caiu 0,48%, a 33.820 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,084553%, a 4.183 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,28%, a 14.051 pontos.

