Wall St encerra em alta; Cisco Systems salta após previsão

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) – Os principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira, depois que uma previsão de vendas otimista da Cisco Systems ajudou a impulsionar o setor de tecnologia, enquanto dados mostraram que a economia norte-americana permaneceu relativamente forte.

O índice S&P 500 fechou em alta de 0,23%, a 4.283,74 pontos. O Dow Jones subiu 0,06%, a 33.999,04 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançou 0,21%, a 12.965,34 pontos.

Investidores seguiram ao longo do dia avaliando a ata da reunião de julho do Federal Reserve, divulgada na quarta-feira e inicialmente interpretada como indicadora de uma postura menos agressiva do banco central dos Estados Unidos na política monetária.

Mas a ata não indicou claramente o ritmo dos aumentos da taxa de juros e mostrou formuladores de política monetária comprometidos em elevar os custos dos empréstimos para domar a inflação.

Dados nesta quinta-feira mostraram solidez na frente econômica dos EUA. O índice mensal de manufatura do Federal Reserve da Filadélfia subiu para 6,2 neste mês, ante -12,3 em julho, superando todas as 30 estimativas em uma pesquisa com economistas da Reuters.

“Existem realmente dois campos –um que sente que o pior está para trás e continua a comprar nessas liquidações, e o campo que sente o pior está à nossa frente, e que esse é algum tipo de rali em mercado em baixa que vai se desfazer”, disse Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments, em New Vernon, Nova Jersey.

Operadores embutem em contratos futuros de juros chance maior de um incremento de 0,50 ponto percentual nos custos de empréstimos em setembro, em vez de um terceiro ajuste seguido de 0,75 ponto percentual.

Enquanto isso, as ações da Cisco subiram 5,8%, ficando entre as que mais adicionaram pontos a cada um dos três principais índices. A empresa divulgou na noite de quarta-feira uma previsão otimista para as vendas do primeiro trimestre, com uma diminuição nos casos de Covid-19 na China aliviando restrições na cadeia de suprimentos.