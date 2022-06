Wall St despenca após salto dos preços da gasolina impulsionar inflação nos EUA

(Reuters) – Os principais índices de ações dos Estados Unidos caíam acentuadamente logo após a abertura desta sexta-feira, já que os preços ao consumidor norte-americano avançaram mais do que o esperado em maio, frustrando esperanças de que a inflação estaria próxima do pico e alimentando temores sobre medidas mais agressivas do Federal Reserve para domá-la.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,68%, a 32.053,52 pontos, logo após a abertura. O S&P 500 tinha baixa de 1,08%, a 3.974,39 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 1,79%, para 11.543,88 pontos.





(Por Devik Jain)