Wall St cai com previsões fracas de empresas e à espera de negociações sobre teto da dívida nos EUA

09/05/2023 - 11:31

Por Shreyashi Sanyal e Shristi Achar A

(Reuters) – Os índices de ações dos Estados Unidos caíam nesta terça-feira, pressionados por uma série de previsões sombrias de lucros de empresas como Paypal e Skyworks, fornecedora da Apple, enquanto os investidores se concentravam em negociações para resolver o impasse do teto da dívida.

Ações do PayPal Holdings caíam 10,5% e lideravam as quedas no índice de referência S&P 500 depois que a empresa cortou sua previsão de margem. Os papéis também pesavam no índice Nasdaq.

A Skyworks Solutions Inc. tinha queda de 6,9% após prever receita e lucro do trimestre atual abaixo das estimativas.

Ações de outros fornecedores da Apple, incluindo Qualcomm , Broadcom , Qorvo e Corning, perdiam entre 0,9% a 2%. O Índice de Semicondutores da Filadélfia SE caía 1,8%.

Os mercados estão esperando por novidades sobre o teto da dívida com uma reunião entre o presidente dos EUA, Joe Biden; o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy; e outros líderes do Congresso na Casa Branca ainda nesta terça.

As preocupações com um possível calote do governo pairam sobre Washington já em 1º de junho, se o Congresso não agir para resolver o impasse.

Às 11:30 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,03%, a 33.606,95 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,45%, a 4.119,61 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,59%, a 12.184,65 pontos.

