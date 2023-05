Wall St cai com balanços sombrios ofuscando alta em bancos regionais

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 11:56 Compartilhe

Por Shreyashi Sanyal e Shristi Achar A

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street caíam nesta segunda-feira, com balanços sombrios de empresas como Tyson Foods e Catalent ofuscando uma recuperação dos credores regionais norte-americanos antes de leitura importante da inflação dos Estados Unidos nesta semana.

As ações da Catalent Inc caíam 26,0%, a maior queda no índice de referência S&P 500, já que o fabricante de medicamentos obteve receita e lucros menores em 2023.

Os papéis da Tyson Foods recuavam 12,3% depois de a empresa registrar perda inesperada no segundo trimestre e cortar sua previsão de receita para o ano inteiro, já que os preços de sua carne bovina e suína caíram.

Por outro lado, as ações dos bancos regionais ampliavam os ganhos após uma recuperação na sexta-feira, com o PacWest Bancorp saltando 19,9% depois que o credor cortou drasticamente seu dividendo trimestral para aumentar o capital.

Às 11:55 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,16%, a 4.129,68 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,17%, a 33.616,95 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,37%, a 12.190,63 pontos.

O foco estará nos dados de inflação do Departamento do Trabalho, que serão divulgados na quarta-feira e devem mostrar que o índice de preços ao consumidor subiu 0,4% em abril, após ganhar 0,1% em março. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice deve ter aumentado 0,4% no mês passado.

(Reportagem de Shristi Achar A e Shreyashi Sanyal em Bengaluru)

