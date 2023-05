Wall St cai com nervosismo sobre teto da dívida e reunião do Fed em foco

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 11:17 Compartilhe

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, depois que a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que o governo norte-americano pode ficar sem dinheiro dentro de um mês, enquanto os investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve.







O custo do seguro contra um calote dos EUA atingiu novas máximas, já que Yellen disse que é improvável que o governo cumpra todas as obrigações de pagamento a partir do “início de junho”, levando o presidente norte-americano, Joe Biden, a reunir os quatro líderes do Congresso na Casa Branca na próxima semana.

“A visão consensual é que conseguiremos alguma resolução sobre isso… mas quanto mais perto chegarmos desse prazo sem uma resolução, há uma probabilidade de que isso se torne mais precário para os mercados de ações”, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley.

O Fed deve realizar uma alta de 25 pontos-base nos juros na quarta-feira e depois mantê-los estáveis pelo resto de 2023, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

Os temores com uma desaceleração econômica e com o estresse no setor bancário fomentaram as expectativas de cortes nos juros na segunda metade do ano.

No entanto, com a inflação bem acima da meta de 2% do banco central e um mercado de trabalho ainda forte, as chances de cortes nos juros parecem menos prováveis.

As ações dos EUA fecharam com poucas mudanças na segunda-feira após a aquisição do First Republic Bank no fim de semana levar a perdas nas ações do banco regional, enquanto as ações do JPMorgan Chase & Co subiram depois que o maior banco norte-americano adquiriu os ativos do credor problemático.

Com os dados de manufatura de segunda-feira dando ao Fed espaço suficiente para mais aperto monetário no curto prazo, todo o foco estará voltado para os dados de empregos e encomendas industriais.

Às 11:15 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,89%, a 4.130,85 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,92%, a 33.739,75 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,28%, a 12.178,65 pontos.







(Por Sruthi Shankar e Ankika Biswas em Bengaluru)







