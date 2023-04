Wall St cai com balanços mistos e alta de rendimentos dos Treasuries

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 19/04/2023 - 12:24 Compartilhe

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street caíam nesta quarta-feira, com os rendimentos dos Treasuries em alta diante de expectativas de que o Federal Reserve possa manter os juros altos por mais tempo, enquanto balanços mistos de bancos regionais e a fraqueza da Tesla prejudicavam ainda mais a confiança.







As ações da Tesla recuavam 2,4% depois que a fabricante de veículos elétricos reduziu os preços pela sexta vez este ano nos Estados Unidos, antes dos resultados do primeiro trimestre.

O Morgan Stanley caía 1,8% com o banco de Wall Street relatando queda nos lucros trimestrais, um dia após o rival Goldman Sachs Group Inc. registrar uma recuo de 19% no lucro em razão de acordos e perdas com a venda de alguns ativos em seus negócios de consumo.

Embora o início da temporada de balanços tenha sido amplamente favorável às ações, os investidores acompanharão de perto as atualizações de pesos pesados do mercado, bem como das empresas de bens de consumo, em busca de sinais de que a inflação e a desaceleração econômica tenham prejudicado as margens.

Dados econômicos mistos recentemente fomentaram apostas de que o Fed elevará os juros em 25 pontos-base em maio, com os operadores vendo uma chance de 83% de tal movimento, de acordo com a ferramenta Fedwatch do CME Group.

Os setores de serviços de comunicação, materiais e tecnologia estavam entre os principais declínios do S&P 500.

Às 12:23 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,21%, a 4.146,13 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,28%, a 33.880,63 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,26%, a 12.121,60 pontos.

(Por Sruthi Shankar e Ankika Biswas em Bengaluru)







