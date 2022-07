Wall St cai após alerta do Walmart pressionar ações de varejo

Por Shreyashi Sanyal e Aniruddha Ghosh







(Reuters) – Os índices de ações dos Estados Unidos caíam nesta terça-feira, após alerta de lucro do Walmart aumentar temores no setor de varejo de que os consumidores estão cortando gastos discricionários diante da inflação mais alta em décadas.

Às 12:03 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,75%, a 3.936,92 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,23%, a 31.916,25 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,39%, a 11.619,40 pontos.

As ações do Walmart Inc despencavam 8,7%, enquanto Target e Amazon.com recuavam cerca de 3,0% cada, com a gigante do varejo online exercendo a maior pressão sobre o índice Nasdaq.

“Isso é o que normalmente acontece quando a inflação está tão alta ou quando os consumidores estão tendo problemas para pagar suas contas”, disse Eugenio J. Aleman, economista-chefe da Raymond James.

“As pessoas começam a ficar muito exigentes no consumo, então basicamente reduzem as compras de itens discricionários em prol das necessidades.”

Entre os dados macro, a confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu pelo terceiro mês consecutivo em julho, em meio a preocupações persistentes sobre a inflação mais alta e juros crescentes, apontando uma expansão econômica mais lenta no início do terceiro trimestre.

O índice de consumo discricionário do S&P 500 cedia 1,9%, liderando as quedas setoriais. O índice de varejo do S&P 500 perdia 2,7%.

Junto com a inflação alta, um dólar mais forte também deve pesar sobre os lucros das empresas com operações globais em expansão.

O mercado segue com as atenções voltadas para a decisão de política monetária nos EUA. A expectativa é que o Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) eleve o juro básico em 75 pontos-base na quarta-feira. O anúncio será seguido por coletiva de imprensa liderada pelo chair do Fed, Jerome Powell.