Wall St avança mais de 2% em ampla recuperação

Por Lewis Krauskopf e Devik Jain e Anisha Sircar

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street dispararam mais de 2% nesta terça-feira, conforme investidores compraram ações de empresas de energia e papéis de crescimento de megacapitalização depois que o mercado de ações se abalou na semana passada por preocupações com uma desaceleração econômica global.





Todos os 11 principais setores do S&P 500 ganharam, com os papéis em ampla recuperação depois que o índice de referência registrou seu maior declínio percentual semanal desde março de 2020 na semana passada.

O índice S&P 500 fechou em alta de 2,45%, a 3.764,79 pontos. O Dow Jones subiu 2,15%, a 30.530,25 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançou 2,51%, a 11.069,30 pontos.

Os investidores tentam avaliar até onde as ações podem cair à medida que pesam os riscos para a economia com o Federal Reserve tomando medidas agressivas para tentar conter a inflação crescente. O S&P 500 no início deste mês caiu mais de 20% em relação ao recorde histórico de fechamento marcado em janeiro, o que confirma a definição comum de um mercado em baixa.

“Acho que chegamos ao fundo do poço? Não. Acho que veremos mais volatilidade, acho que o processo de atingir esse ponto provavelmente levará algum tempo”, disse Kristina Hooper, estrategista-chefe de mercado global da Invesco. “Mas acho que é um bom sinal ver o interesse dos investidores.”

O setor de energia, o índice do S&P 500 que mais ganhou este ano, valorizou 5,1% após cair na semana passada. Cada setor teve alta de pelo menos 1%.

As ações dos nomes de megacapitalização Apple Inc, Tesla Inc e Microsoft Corp subiram solidamente para dar os maiores impulsos individuais ao S&P 500. A Apple saltou 3,3%, a Tesla disparou 9,4% e a Microsoft teve variação positiva de 2,5%.