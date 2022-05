Wall St avança após dados econômicos aliviarem preocupações sobre crescimento

Por Devik Jain e Anisha Sircar

(Reuters) – Os índices de ações dos Estados Unidos subiam nesta sexta-feira, impulsionados por balanços positivos, pela força nos gastos do consumidor norte-americano e sinais de que a inflação atingiu seu pico, o que aliviava preocupações com uma forte desaceleração no crescimento econômico.





Todos os 11 principais setores do S&P tinham ganhos, com os de tecnologia e consumo discricionário ganhando 2,2% cada.

Ulta Beauty saltava 11,1%, para o topo do S&P 500, depois que a varejista de produtos de beleza apresentou resultado forte para o primeiro trimestre, ajudada pelas restrições contra a Covid-19.

Relatório do Departamento do Comércio dos EUA mostrou que os gastos dos consumidores subiram 0,9% em abril, mais do que o esperado, e que a inflação desacelerou, levantando esperanças de que o Federal Reserve pode não elevar os juros tão agressivamente como se achava antes.

A alta do índice de preços PCE, medida de inflação preferida do banco central norte-americano, desacelerou a 0,2% no mês, ante avanço de 0,9% em março.

Às 12:19 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,95%, a 32.946,16 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 1,37%, a 4.113,42 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 1,94%, a 11.969,01 pontos.