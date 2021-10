Wall St abre em alta com otimismo por balanços

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, liderados por ganhos em ações de Caterpillar, Merck e Ford após resultados trimestrais positivos, com investidores deixando de lado dados que mostraram desaceleração acentuada do crescimento econômico dos Estados Unidos no terceiro trimestre.

O Dow Jones subia 0,15%, a 35.545,41 pontos. O S&P 500 avançava 0,25%, a 4.562,84 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,45%, a 15.304,74 pontos.

(Por Devik Jain)

