Wall St abre em alta com confiança por balanços positivos

Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 10:46

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, com balanços melhores do que o esperado da Meta Platforms, Eli Lilly e Comcast superando dados mostrando que a economia dos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado no primeiro trimestre.







O Dow Jones subia 0,24% na abertura, para 33.381,66 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,48%, a 4.075,29 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,99%, para 11.972,15 pontos na abertura.

(Por Sruthi Shankar em Bengaluru)

