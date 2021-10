Wall St abre em alta com balanços elevando apetite por risco

(Reuters) – Os principais índices de ações dos Estados Unidos abriram em alta nesta terça-feira, com balanços trimestrais promissores da Johnson & Johnson e da Travelers elevando o apetite por risco, depois que grandes bancos deram início à temporada de resultados corporativos do terceiro trimestre com o pé direito na semana passada.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,19%, a 35.325,37 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,24%, a 4.497,34 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,34%, a 15.073,13 pontos.

(Por Devik Jain)

Saiba mais