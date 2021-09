Wall St abre em alta com arrefecimento de temores sobre Evergrande e foco no Fed

(Reuters) – As ações dos Estados Unidos abriram em alta nesta quarta-feira, com alívio de preocupações sobre calote da China Evergrande, enquanto os investidores aguardavam pistas sobre a trajetória de política monetária do Federal Reserve ao fim de sua reunião, mais tarde no dia.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,26%, a 34.006,87 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,30%, a 4.367,43 pontos. O Nasdaq Composite ganhava 0,37%, a 14.800,59 pontos.

(Por Ambar Warrick)

