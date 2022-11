Wall St abre em alta após cair por dois dias

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 18/11/2022 - 11:43 Compartilhe

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira, com os investidores deixando para trás os comentários agressivos de uma autoridade do Federal Reserve, que alimentou temores de mais aumentos de juros por parte do banco central norte-americano.

O Dow Jones subia 0,18% na abertura, para 33.606,59 pontos.

O S&P 500 tinha alta de 0,50%, para 3.966,39​ pontos, enquanto o Nasdaq Composite saltava 1,01%, para 11.257,007 pontos.

(Reportagem de Ankika Biswas em Bengaluru)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias