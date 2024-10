Walgreens tem lucro líquido ajustado de US$ 340 mi e anuncia fechamento de 1,2 mil lojas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 12:47 Para compartilhar:

O Walgreens Boots, gigante do varejo farmacêutico, registrou lucro líquido ajustado de US$ 340 milhões e receita acima do esperado no quarto trimestre fiscal encerrado em 31 de agosto, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 15. A empresa norte-americana também anunciou que planeja fechar 1,2 mil lojas nos próximos três anos, sendo que 500 unidades serão descontinuadas no ano fiscal de 2025.

A receita trimestral cresceu 6% ante um ano antes, a US$ 37,54 bilhões, e superou a projeção de analistas, que esperavam US$ 35,75 bilhões.

O lucro ajustado por ação teve queda de 42%, a US$ 0,39 por ação, mas também ficou acima da expectativa, de US$ 0,36.

No resultado sem ajustes, o Walgreens sofreu prejuízo líquido US$ 3,0 bilhões no quarto trimestre, representando aumento expressivo ante o mesmo período no ano passado, quando as perdas somaram US$ 180 milhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires