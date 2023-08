Walcyr Carrasco passa por cirurgia e comemora: ‘Morria de medo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 4:13 Compartilhe

Recentemente, Walcyr Carrasco revelou a seguidores que passou por uma cirurgia no olho direito. Autor da atual novela das 21h da TV Globo, “Terra e Paixão“, o escritor revelou estar feliz por ter superado o medo.

“Eu morria de medo de mexer no meu olho, e estava com catarata, então estava enxergando tudo nublado. Finalmente tomei coragem, foi um drama, eu me desesperei, mas fiz a operação neste olho [direito]. Esse olho já está perfeito”, contou Carrasco, em um vídeo publicado em seu Instagram.

Na sequência, ele ainda contou que deve operar o olho esquerdo ainda nesta semana. “Eu estou feliz que eu tive a coragem, porque parei com o drama, finalmente. E estou enxergando como não enxergava desde os 11 anos de idade.”

Na legenda do vídeo publicado, o autor ainda celebrou: “Tanto drama à toa! Morria de medo de operar catarata mas estava enxergando tudo nublado. Operei o primeiro olho e já vou pro segundo! Estou feliz!” Apesar do anúncio, ele ainda não revelou a data da próxima cirurgia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias