Walcott deixa o Everton e acerta retorno ao Southampton após 15 anos Atacante chega aos Saints por empréstimo até o fim da temporada

O atacante Theo Walcott acertou sua ida para o Southampton por empréstimo de um ano no encerramento da janela de transferências do reino unido, nesta segunda-feira. O experiente atleta de 31 anos retorna ao clube que o revelou depois de quase 15 anos.

O atleta, que pertence ao Everton, revelou sua emoção ao retornar para o clube que o lançou profissionalmente no futebol. Ele ainda afirmou que não deve segurar as lágrimas ao fazer sua reestreia.

– Provavelmente vou chorar quando reestrear. Isso significa muito (para mim). Estou muito satisfeito. (…) Tive a oportunidade de ir para outros clubes, mas assim que surgiu a chance do Southampton… É um clube que faz parte de mim, que me fez o jogador que eu sou. Está no meu coração – revelou, emocionado.

Walcott é o jogador mais jovem a atuar pelo Southampton na história do clube, fazendo sua estreia no futebol profissional com apenas 16 anos e 143 dias. Sua estadia, no entanto, foi curta. Na temporada seguinte, acertou sua ida para o Arsenal, onde atuou por 12 anos.

Sem espaço no Everton sob o comando de Carlo Ancelotti, Walcott havia atuado apenas em duas oportunidades na atual temporada. Agora, volta ao clube que o revelou para tentar impressionar o treinador Ralph Hasenhuttl e brigar por uma vaga na equipe titular.

