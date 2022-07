Walace interage com Marinho e anima torcedores do Flamengo Meia da Udinese deu a entender que está próximo de assinar com a equipe carioca

Walace, meia da Udinese, interagiu com Marinho nas redes sociais e deu a entender que está próximo de assinar contrato com o Flamengo. O atleta é alvo do clube carioca para as disputas da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

O atacante do rubro-negro publicou uma imagem no Instagram e o ex-jogador do Grêmio comentou. O camisa 31 questionou o volante perguntando se ele já havia chegado para jogar com o uniforme do Flamengo e recebeu uma resposta animadora.

– Falta pouco – respondeu Walace para Marinho durante conversa nas redes sociais.

Até o momento, o Flamengo confirmou as chegadas de Everton Cebolinha e Arturo Vidal. Até o momento, o atacante estará para jogar oficialmente pela equipe de Dorival Júnior a partir desta quarta-feira, contra o Juventude. Já o chileno será apresentado nesta segunda-feira.

E MAIS: