Wajngarten celebra aniversário com presença de alta cúpula do governo Bolsonaro

O secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, comemorou seu aniversário de 45 anos em sua casa de praia neste domingo (1º), em Maresias, litoral de São Paulo, e contou com a presença de vários integrantes do primeiro escalão do governo Bolsonaro, como o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Oliveira.

O próprio ministro Fábio Faria, publicou em suas redes sociais que estava presente na comemoração do aniversário de Wajngarten.

Na publicação, além de Wajngarten e Faria, está presente o novo ministro do TCU, Jorge Oliveira, que até o início de outubro era ministro da Secretaria Geral da Presidência, quando foi indicado por Bolsonaro para a pasta do Tribunal de Contas.

Na festa, ainda estavam presentes José Vicente Santini, ex-secretário executivo da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro José Vicente Santini, assessor especial do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e até o jogador Felipe Melo, que aparece cantando em um vídeo publicado por Wajngarten no instagram.

