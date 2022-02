Waguininho será julgado e pode ficar até 12 jogos longe do Cruzeiro O atacante da Raposa vai à julgamento por uma agressão ao lateral-direito Patric, no clássico com o América-MG

O atacante Waguininho, do Cruzeiro, poderá levar um gancho pesado e ficar fora da equipe azul pelo resto do Campeonato Mineiro. O jogador será julgado Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) por ter agredido o lateral Patric, do América-MG. Seu julgamento será no dia 15 de fevereiro, terça-feira, às 19h.

Waguininho foi expulso no clássico com o Coelho e as imagens mostram ele dando socos no lateral Patric. Ele foi denunciado no artigo 254-A do CBJD, que fala em “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”.

Se TjD aplicar a pena máxima no jogador, Waguininho pode ficar suspenso de quatro a 12 partidas, o que o deixaria de fora do restante do Campeonato Mineiro.

Waguininho cumpriu suspensão contra a Caldense, e voltou na vitória por 1 a 0 sobre o Democrata GV, na última quarta-feira, no Mineirão, começando como titular.

